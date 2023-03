Marie Wegener bei ihrem Auftritt als Support-Act beim Andreas Gabalier-Konzert am 1.6.2019 in Frankfurt.

Marie Wegener bei ihrem Auftritt als Support-Act beim Andreas Gabalier-Konzert am 1.6.2019 in Frankfurt. Bildrechte: imago images / HMB-Media

Für eine so junge Künstlerin ist die Rolle der "Bella" in dem Musical "Die Schöne und das Biest" schon eine große Herausforderung. Komponist Martin Doepke hat sich die Sängerin mit der glockenklaren Stimme in sein 24 Künstler umfassendes Team nebst einem zehnköpfigen Orchester geholt. Marie freut sich riesig: