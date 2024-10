In der ersten Ausgabe der neuen Fernseh-Show "Sing meinen Schlager" drehte sich alles um Songs von Matthias Reim . In dem Format präsentieren andere Sängerinnen und Sänger Titel des Stars, dem die Ausgabe gewidmet ist. Doch einen Song präsentierte Matthias Reim selbst, den Titel "Radio" . Geschrieben hatte der 66-Jährige das Lied für seinen Vater, der im vorigen Jahr gestorben war.

Wenn man einen Vater 66 Jahre an seiner Seite habe, könne man es sich nicht vorstellen, wie es ohne ihn sei, so Matze weiter. Sein Vater sei ein echter Sonnenschein gewesen und genau so eine Wasserratte wie er selbst. "Wir haben uns geliebt", erzählt der Sänger weiter. Nach seinem Tod habe er darüber nachgedacht, was sie beide so verbunden habe. Und das sei gleichzeitig für ihn der Schlüssel zur Musik gewesen.