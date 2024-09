Die junge Musikerin tritt in Lederhosen auf, mit dem traditionellen Instrument "Steirische Harmonika" und singt in ihrem Dialekt. Sowohl Lederhose als auch Harmonika sind pinkfarben. Ihr gehe es darum, so Melissa, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Und sie finde es toll, wie viele junge Menschen dadurch auch den Bezug zur Volksmusik wiederfinden würden. Auch darüber, dass in ihren Konzerten so viele Kinder dabei seien, sei sie sehr froh. Das sei einfach das ehrlichste und allerschönste Kompliment.

Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Melissa Naschenwengs Heimatort liegt in der Nähe des Wörthersees in 1.100 Metern Höhe. In einem Video in der MDR-Fernsehsendung "Die Schlager des Monats" erzählt Melissa, dass das Dörfchen gerade einmal 33 Einwohner hat. Besucher aus Deutschland hätten dazu gesagt: "Wow, das Ende der Welt kann ja so schön sein!".

Vater und Großvater haben früh das Talent von Melissa erkannt, beide sind Musiker, spielen Harmonika. Auch sie, so Melissa im Video, habe ihre Steirische Harmonika immer dabei, spiele in jedem ihrer Konzerte ein Hitmedley für ihren Opa. Dieser habe einst zu ihr gesagt: "Mein Mädel, ich glaub an dich, aber versprich mir, dass du nie vergisst, woher du kommst!" Außerdem habe sie ein besonderer Satz ihrer Großmutter geprägt.