Am 8. Oktober 2020 beendet Michael Wendler mit einem Instagram-Video seine Mitgliedschaft in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und offenbar auch seine Karriere. In dem Video stellt er die Corona-Pandemie in Frage und macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe. Auch die Fernseh-Sender und Social-Media-Kanäle werden von ihm scharf kritisiert. Sein Manager Markus Krampe sagt: "Für mich ist er krank".



Doch was sagen Kollegen dazu?