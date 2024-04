In einem großen Interview mit dem "Stern" hat die Sängerin sehr offen über ihr bewegtes Leben gesprochen. Gerade vor und zu Beginn ihrer Karriere habe sie viel Schlechtes erlebt, so die Sängerin. Als sie im Alter von 16 Jahren versucht habe, Musikstudio-Besitzer von ihrem Talent zu überzeugen, sei sie mit offenem Sexismus konfrontiert worden.

"Mir wurde gesagt: Man kann die ganzen Menschen nicht enttäuschen, die auf dich warten, deine Konzerte sehen wollen", so Michelle im Interview. 2004 ging dann nichts mehr, Michelle litt an Depressionen, die in einem Suizidversuch gipfelten. Daraufhin verkündete die damals 32-Jährige zum ersten Mal ihr Karriereende.