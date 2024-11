Zur Premiere des Musicals am 2. November in der Oper Leipzig erschien der Sänger höchstpersönlich. Rund drei Stunden tauchte das Publikum ein in die Welt von Hannah. Eine Frau, die nach 40 Jahren Ehe, ihre lange Liebe in Frage stellt, weil eine frühere Liebe plötzlich vor ihrer Tür steht. Sie stellt vieles in Frage, überlegt, alles hinter sich zu lassen. Eine Geschichte, die jedem passieren kann und dem einen oder anderen passiert ist. Mit den unvergesslichen Melodien von Howard Carpendale wie "Ti Amo" oder "Hello! Again?" reist das Publikum gemeinsam mit Hannah durch 40 Jahre ihres Lebens. Autor und Regisseur Thomas Hermanns hat sich aus einem ganz bestimmten Grund für die Lieder von Howard Carpendale entschieden.