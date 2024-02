Am 3. Februar 1972 spielte die "CITY" in einem Club in Berlin-Köpenick vor etwa 200 Zuhörern. Im Repertoire: Lieder etwa von Santana, den Rolling Stones und Jimi Hendrix. Später komponierten die Musiker eigene Songs in deutscher Sprache. Erfolgshits der Band waren unter anderem "Am Fenster", "Der King vom Prenzlauer Berg" oder "Wand an Wand". Nach dem Mauerfall gab es einen Karriere-Knick, doch nach wenigen Jahren kehrten die Fans zu "CITY" zurück, die Band füllte wieder die Hallen und veröffentlichte neue Alben. Nach dem Tod von Schlagzeuger Klaus Selmke 2020 beschlossen die vier Bandmitglieder, dass sich "CITY" im Jahr seines 50. Bestehens, 2022, verabschieden wird.