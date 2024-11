Zum Glück hatte Moderator Giovanni Zarrella ein Taschentuch für die Sängerin. Die 90-jährige Grand Dame des Schlagers war sichtlich ergriffen. Zunächst hatte sie in Begleitung eines Orchesters ihren Welt-Hit "Guten Morgen Sonnenschein" gesungen. Danach wurde sie von Roland Kaiser mit einer Goldenen Schallplatte aus Deutschland für dieses Lied überrascht. Schließlich bat Moderator Giovanni Zarrella die Sängerin darum, noch einmal ihren Welthit "Weiße Rosen aus Athen" zu singen. Als die 90-Jährige ihre Performance mit den letzten Worten des Songs "auf Wiedersehen" beendete, hielt sie sich für einen Moment die Hände vor die Augen. Vielleicht erahnte sie, dass sie sich damit von ihrem großen Publikum in Deutschland endgültig verabschiedet hatte.

Kurz vor ihrem 90. Geburtstag am 13. Oktober, hatte die griechische Sängerin in einem Interview mit dem "Spiegel" ihr Karriere-Ende bekannt gegeben. "Ich werde noch einige Auftritte machen, und dann war's das. Ich glaube, ich habe genug getan." Über 60 Jahre hatte Nana Mouskouri auf den Bühnen der ganzen Welt gestanden.

Die Ausnahmemusikerin hat circa 300 Millionen Tonträger verkauft und ist mit über 300 Goldenen, Platin- und Diamantenen Schallplatten geehrt worden. Nana Mouscouri hat über 1.600 Lieder in 20 Sprachen aufgenommen. Im Jahr 2022 erhielt Nana den Medienpreis "Goldene Henne" für ihr Lebenswerk. Die Sängerin hat sich neben ihrer Musik für Frieden und Verständigung eingesetzt. Sie gehörte von 1994 bis 1999 als Abgeordnete dem Europaparlament an und ist bis heute Sonderbotschafterin von Unicef für Kinderrechte.