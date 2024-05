Bildrechte: imago/United Archives

Diese Erfahrung, so Nicole weiter, habe etwas mit ihr gemacht. Nachvollziehen könne das nur jemand, der es selbst erlebt habe. Sie lebe jetzt bewusster, gönne sich mehr und lerne, öfter das Wort mit den vier Buchstaben zu benutzen, anstatt das mit den zwei. "Also, das 'Nein'." Und da, so Nicole weiter, müsse man schauen, dass das Umfeld damit klar komme, wenn plötzlich jemand anders reagiere als vorher.

Ende 2020 hatte die Sängerin die Diagnose Brustkrebs erhalten. Die Nachricht war ein Schock für die Schlagerlegende, die mit ihrem Song "Ein bisschen Frieden" ESC-Geschichte geschrieben hatte. Im Sommer 2023 feierte Nicole in Florian Silbereisens Schlagerstrandparty ihr umjubeltes Bühnencomeback.