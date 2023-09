Nik P. 2016 mit Ehefrau Gaby und Sohn Janik "Niklas". Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Seine beiden ältesten Töchter Stefanie und Sabrina stammen aus seiner ersten Ehe. Die 35-jährige Stefanie hat Nik P. bereits zum Großvater gemacht. Aus seiner zweiten Ehe mit Gabriela Martin (2012 bis 2017) stammt Sohn Niklas, seine zweite Frau brachte außerdem Tochter Lisa mit in die Ehe, die Nik ebenfalls in sein Herz geschlossen hat.

Obwohl seine Kinder musikalisch seien, so Nik in dem Gespräch, habe nur sein 9-jähriger Sohn Niklas die Ambitionen, Musiker zu werden. Seine Kinder hätten natürlich von dem Trubel um seine Person viel mitbekommen. So habe Tochter Stefanie, obwohl sie musikalisch sehr begabt sei, nicht den gleichen Weg wie ihr Vater einschlagen wollen und sei jetzt Krankenschwester.