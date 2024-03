Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben. Nadja Benaissa RTL.de

Segen und Schmerz

Bildrechte: IMAGO / APress Maria habe viel Schmerz, aber auch Segen in ihrem Leben erlebt, so die 41-Jährige: "Ich bin gesegnet, all diese Emotionen einer Frau und Mutter beim Singen spüren und ausdrücken zu dürfen."

Nadja Benaissa ist ebenfalls Mutter. Ihre Tochter ist bereits 24 Jahre alt, die Sängerin wurde im Alter von 17 Jahren Mama. Große Erfolge konnte und kann die in Frankfurt geborene Tochter eines Marokkaners und einer deutsch-serbischen Mutter als Mitglied der Casting-Pop-Band "No Angels" feiern. Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern gehören die "No Angels" zu den erfolgreichsten Girlgroups Europas.

Bildrechte: ddp Nach Auflösung der "No Angels" 2003 fiel die Sängerin in ein tiefes Loch, suchte Trost in Alkohol und Drogen. 2010 stand sie wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Ihr wurde vorgeworfen, mit mehreren Männern ungeschützten sexuellen Kontakt gehabt zu haben, ohne darauf hinzuweisen, dass sie mit HIV infiziert war. Die Sängerin wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Erst als Nadja Benaissa Mitte 30 war, holte sie sich professionelle Hilfe, kämpfte sich aus ihren Drogen- und Alkoholproblemen heraus.

Prominente Besetzung des Events

Bildrechte: IMAGO / epd Mit der Rolle der Maria tritt Nadja Benaissa das Erbe von Ella Endlich an, die bei der Premiere von "Die Passion" 2022 die Mutter Gottes spielte und sang. In diesem Jahr wird Musiker und Schauspieler Ben Blümel als Jesus von Nazareth zu sehen sein. Jimi Blue Ochsenknecht verkörpert den Verräter Judas, die Schauspieler Francis Fulton-Smith und Timur Ülker werden die Rollen von Pontius Pilatus und Petrus übernehmen, Erzähler ist Hannes Jaenicke.

Bei dem Live-Event, das am 27. März in Kassel stattfindet, werden die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszeniert und "mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert", so die Ankündigung des Senders RTL, der das Event live in seinem Programm überträgt.