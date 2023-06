Es ist noch gar nicht so lange her, da konten die Nockis einen riesigen Meilenstein feiern: 40-jähriges Bandjubiläum! Gottfried Würcher, Wilfried Wiederschwinger und Heinz Zwatz gründeten im Jahr 1982 in Millstatt in Kärnten eine Band, von der damals natürlich noch keiner ahnte, dass sie vier Jahrzehnte später als "Österreichs erfolgreichster Schlagerband" bekannt sein würde.