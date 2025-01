Schlagersängerin Pia Vanelly war in Kleinkirchheim bei der Generalprobe zur Show "Wenn die Musi spielt " am 17. Januar unter den Zuschauern, als sie plötzlich keine Luft mehr bekam. Im Interview mit dem Nachrichtenportal "5 Minuten" schilderte sie später die Situation:

Die Sängerin wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen von "5 Minuten" versuchten die Ärzte, die Ursache für den dramatischen Zustand von Pia Vanelly herauszufinden, konnten bislang jedoch noch keine endgültige Diagnose stellen. Kurz nach ihrer Einlieferung sagte die Sängerin in dem Interview weiter, dass sie noch ein paar Tage bleiben müsse, da es sehr akut gewesen sei, aber es ginge schon wieder.

Bildrechte: picture alliance/ullstein bild/ARTCO-Berlin

Die Schlager- und Pop-Sängerin wurde in Deutschland geboren und wuchs in der österreichischen Steiermark auf. Sie schreibt ihre Songs selbst und hatte nicht nur in Österreich, sondern auch in Asien, Holland, Russland, Deutschland und weiteren Ländern Auftritte. Bisher hat Pia Vanelly zwei Alben "Hast du Lust, mit mir zu fliegen" (2012) und "Chaos" (2016) veröffentlicht. 2024 nahm sie mit G.G. Anderson das Duett "Wenn nicht jetzt" auf, der Song ist auf dem aktuellen Album des Sängers "Sieben Leben".