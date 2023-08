"Ich habe mir das reiflich überlegt. Hin und her. Her und hin. Das Für und Wider abgewogen. Dann habe ich entschieden, ich schließe damit ab, wenn es am schönsten ist. Vor kurzem durfte ich vor 22 000 Menschen in der Waldbühne auftreten. Jetzt am Samstag singe ich noch einmal vor rund 10 000 Fans. Das ist wirklich ein würdiger Abschluss."

Frank Zander ist Träger des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 1. Klasse. Bildrechte: dpa