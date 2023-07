Schlagersänger und Moderator Oli.P und seine große Liebe Pauline. Vor zweieinhalb Jahren musste Pauline ein Gehirntumor entfernt werden. Damals hofften die beiden, dass nach der Operation bald alles wieder so sein wird, wie vorher. Doch das trat nicht ein. Die schwere Operation hat ihre Spuren hinterlassen. Pauline leidet unter anderem an Missempfindungen, muss ihre Kräfte einteilen, sich vieles im Alltag erkämpfen. Aber, es ist vorwärts gegangen. So weit, dass Oli.P jetzt im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte:

Oli P. und seine Freundin Pauline eröffnen 2012 in Köln einen Delikatessen-Laden. Bildrechte: imago/Thilo Schmülgen

Nun wisse er, so Oli weiter, was Freiheit sei. "Für mich ist Freiheit, ein normales Leben mit meiner Frau führen zu können." Während der Operation im März 2020 war Oli.P bei seiner Frau im Krankenhaus, schlief auf einer Liege in ihrem Zimmer. Über diese Zeit sagte Pauline später, dass sie ohne Oli diese Operation nicht überstanden hätte. Nachdem klar war, dass es Pauline noch lange Zeit nicht gut gehen würde, zog das Paar von Köln nach Berlin in die Nähe ihrer und seiner Eltern. Der Entertainer wollte während seiner Auftritte seine Frau ungern allein lassen.