Als Patricia Kelly gerade zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter im Alter von 36 Jahren an Brustkrebs. In ihrem Instagram-Text macht Patricia auf die Chancen aufmerksam, die die Vorsorge-Untersuchungen bieten. "Unsere Mütter und Großmütter hatten diese Möglichkeiten nicht. Aber wir haben sie und wir müssen sie nutzen."



Patricia Kelly war 2009 an Brustkrebs erkrankt. Damals war die Sängerin 39 Jahre alt, ihre beiden Söhne sechs und acht. Die Diagnose Krebs ist für jeden, den sie trifft, ein Schock. Patricia hatte ihre Mutter verloren, als sie zwölf war. Diese Erfahrung, ohne Mutter aufzuwachsen, wollte sie ihren Söhnen um jeden Preis ersparen. In einem Interview mit dem Newsportal watson.de sagte Patricia: