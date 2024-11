Laut Bild-Zeitung verfügt das Haus von Patricia Kelly und Ehemann Denis Sawinkin in Heiligenhaus bei Düsseldorf über zehn Zimmer auf 416 Quadratmetern Wohnfläche. Außerdem gehört ein über 1.200 Quadratmeter großer Garten zum Objekt. Fünf Jahre lebten Patricia und Denis mit ihren Söhnen in diesem Haus. Ein Kamin im Wohnzimmer ist einer der Lieblingsplätze der Sängerin. Darüber, warum sie das Haus nun verkaufen möchte, sagte die 54-Jährige:

Die Kinder sind flügge. Was sollen wir mit so vielen Quadratmetern?

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Die beiden Söhne des Paares, Alexander Joseph (23) und Iggy (21) sind bereits aus dem elterlichen Haus ausgezogen und wohnen in eigenen Wohnungen in Düsseldorf. Patricia verrät, dass es bereits Interessenten für das Haus gebe, eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Sie müssten schauen, welches Angebot sie annehmen wöllten, so die Sängerin. Es gebe für sie keine Eile. Wo sie nach dem Verkauf wohnen werden, wüssten sie selbst noch nicht genau, diese Unsicherheit sei aber kein Problem.