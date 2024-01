Bildrechte: imago images/Horst Galuschka

Gott sei Dank, so der Sänger weiter, sei man da heute einen riesengroßen Schritt weiter. Dennoch wisse er, dass es auch jetzt viele junge Leute gebe, die in der Findung ihrer Sexualität verzweifeln, da sie merken, sie entsprechen nicht der Norm. Und leider gebe es in diesem Bereich noch immer viele Suizidfälle. Deshalb habe er sich vor zehn Jahren mit der Arbeit des "diversity München" beschäftigt. Der Verein habe ein sehr gutes Aufklärungsprojet erarbeitet und er sei dann mit dem Verein in die Schulen gegangen, um dieses vorzustellen. Daraufhin habe er seine Stiftung gegründet.