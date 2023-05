Rückblick auf emotionale Bühnen-Momente Peter Heller präsentiert die verrückten Schlagershow-Highlights im MDR

Tränen, Pannen, Unwetter: In den vergangenen Jahren gab es viele verrückte Momente in den Schlagershows von MDR und ARD. In einer neuen Sendung zeigt Moderator und Schlagerwelt-Reporter Peter Heller nun die skurrilsten Ausschnitte sowie bisher unveröffentlichtes Material und blickt hinter die Kulissen der großen Schlagershows.