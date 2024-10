Schlechte Nachrichten an einem Tag der Freude: An ihrem 55. "Ehe-Jubiläum" spricht Peter Kraus in der Bild-Zeitung über gesundheitliche Probleme seiner geliebten Frau Ingrid. Wie das Blatt berichtet, wurde bei der 81-Jährigen an beiden Augen die unheilbare Netzhauthaut Erkrankung Makuladegeneration diagnostiziert. Dadurch wird scharfes Sehen beeinträchtigt, es droht eine schwere Sehbehinderung bis hin zur Erblindung.

Die Krankheit belastet Ingrid und natürlich auch mich. Wir tun aber alles dafür, dass sie nicht weiter fortschreitet. Das Wichtigste ist, dass wir wie immer in unserem Leben fest zusammenhalten und füreinander da sind. Peter Kraus bild.de

Ingrid Kraus beschreibt ihre Symptome im Gespräch mit der Bild wie folgt: "Es fällt mir schwer, Gesichter zu erkennen, die weit von mir entfernt sind. In der Mitte des Sehfeldes sehe ich vor der Linse alles sehr verschwommen oder verbogen. Gegenstände am Rande des Sehfeldes kann ich dagegen erkennen. Oder wenn ich nach oben oder unten schaue." Bildrechte: IMAGO/Manfred Siebinger

Peter und Ingrid Kraus haben der tückischen Erkrankung den Kampf angesagt. Ingrid befindet sich bereits seit längerem in ärztlicher Behandlung, bekommt u.a. Infusionen in die Augen, um den Verlauf der Krankheit, so gut es geht, zu verlangsamen. Die Behandlung schlage gut an, sogar erste Verbesserungen, was ihre Sehkraft betrifft, seien bereits bemerkbar, sagte Ingrid Kraus im Gespräch mit der Zeitung. Bildrechte: imago images/POP-EYE