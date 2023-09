Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer sind seit 2015 ein Paar, haben eine gemeinsame Tochter. Mehrfach wurde der Sänger und Komponist auf eine geplante Hochzeit angesprochen, seine Antworten waren jeweils vieldeutig. Erst jetzt will die "BILD"-Zeitung auf eine entsprechende Anfrage in einem Telefonat erfahren haben, dass Peter Maffay und Hendrikje längst Nägel mit Köpfen gemacht haben.

Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar. Peter Maffay Bild.de

Nach dem Bericht soll Hendrikje auch den bürgerlichen Namen ihres Ehemannes angenommen haben und heißt jetzt Makkay. Das ist Maffays Geburtsname. Die Hochzeit, so "BILD", soll bereits am 1. April 2022 stattgefunden haben. Davon gewusst hätte nur der engste Freundes- und Familienkreis.

Liebesgeschichte zwischen Peter und Hendrikje beginnt auf der Bühne

Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im August 2015. Bildrechte: dpa 2015 holte Peter Maffay bei einem Konzert in Magdeburg für seinen Song "Du", wie er es oft praktiziert, eine junge blonde Frau aus dem Publikum auf die Bühne. Es ist die 28-jährige Lehrerin Hendrikje Balsmeyer. Nach dem gemeinsamen Auftritt folgen noch zwei zufällige Treffen, dann sind sich beide sicher: Es ist Liebe. Peter Maffay ist zu dem Zeitpunkt noch mit Tania Spengler verheiratet. Im Dezember 2015 werden der Musiker und die Lehrerin aus Halle ein Paar. Hendrikje gibt ihren Job auf und zieht zu Peter nach Tutzing an den Starnberger See.

Sie übernimmt die Leitung des operativen Geschäfts der Maffay-Firma Tabaluga Enterprises. 2018 dann die Krönung ihrer Liebe: Töchterchen Anouk wird geboren. Zur Familie gehört außerdem der 19-jährige Yaris, Peter Maffays Sohn aus seiner vorangegangenen Ehe.

Peter Maffay und sein Sohn Yaris: Bildrechte: IMAGO/Photopress Müller

Mit Yaris, Anouk und Hendrikje fühlt sich das Familienleben so an, wie es sein soll. Oder so, wie ich es als gut empfinde. Harmonisch und unspektakulär. Wir lieben uns, sind eine glückliche Familie. Peter Maffay Bild.de

Peter Maffay: Seine Frauen und seine Kinder

Peter Maffay und Ehefrau Michaela Herzeg, Aufnahme im Jahr 1995. Bildrechte: dpa Erste Ehe mit Petra Küfner:

1975 heiratete Peter Maffay die Lehrerin Petra Küfner. Das Paar, das in der Nähe von München lebte, ließ sich nach vier Ehejahren scheiden.

Zweite Ehe mit Chris Heinze:

Auch die zweite Ehefrau von Peter Maffay, Chris Heinze, ist Lehrerin. 1981 gaben sich die beiden das "Ja"-Wort. Das Ehepaar lebte am Starnberger See und adoptierte 1985 Tochter Nina. 1986 trennten sich Peter Maffay und Chris Heinze.

Dritte Ehe mit Michaela Herzeg

Das dritte Mal heiratete Peter Maffay 1990. Die Promotions-Agentin Michaela Herzeg war neun Jahre die Ehefrau des Rockmusikers.