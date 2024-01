Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures/Instagram

Pietro wird zum dritten Mal Papa Pietro Lombardi und seine Laura: "Baby Nummer 2 is Loading"

Hauptinhalt

26. Januar 2024, 11:24 Uhr

Pietro Lombardi und seine Laura werden wieder Eltern. Die frohe Nachricht verbreiteten die beiden auf ihren Instagram-Accounts per Video mit Babyschuhen und dem Text: "Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading."