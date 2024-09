Bildrechte: imago images / HRSchulz

Ihr Mann sei in den besten Händen, so Laura Käfer, auch die Chemotherapie ertrage er wie ein Vollprofi. Die 40-Jährige hatte zur Red-Wiesn, einer Charity zugunsten kranker Kinder, geladen. In diesem Jahr war ihr Mann jedoch nur per Telefon dabei. Der Produzent versucht eigentlich immer, das Oktoberfest zu besuchen. Auch seinen Geburtstag am 30. September hatte Ralph Siegel in den vergangenen Jahren gern mit Freunden und Weggefährten auf der Wiesn gefeiert. In diesem Jahr, so Laura weiter, wird die Feier zum 79. Geburtstag den Umständen entsprechend eher klein ausfallen. Der 80. im nächsten Jahr soll jedoch groß gefeiert werden.