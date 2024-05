Heinz Hoenig liegt im Krankenhaus, wurde in ein künstliches Koma versetzt. Wie seine Ehefrau, Annika Kärsten-Hoenig, der Bild-Zeitung sagte, ist eine sehr aufwendige Operation notwendig, damit der Schauspieler weiterleben kann. Ihr Mann habe eine Entzündung im Körper, die sich auf die komplette Aorta ausgebreitet habe. In einer aufwendigen Operation müsse diese ausgewechselt werden. Der komplizierte Eingriff würde acht bis zehn Stunden dauern und sei lebensgefährlich. Wann ihr Mann operiert werde, könnten die Ärzte im Moment nicht genau sagen, das hänge von seiner körperlichen Verfassung ab. Er müsse stabil genug sein und die Werte müssten stimmen.

Da ihr Mann nicht krankenversichert sei, so die 39-Jährige weiter, müssten die Kosten der Operation in Höhe von mehr als 100.000 Euro aufgebracht werden. Dass der Schauspieler keine Krankenversicherung habe, liege daran, dass er irgendwann die monatlichen Beiträge für die private Krankenversicherung nicht mehr habe bezahlen können und rausgeflogen sei. Ab 2021 habe sie versucht, ihren Mann in irgendeine Krankenkasse reinzubekommen. Doch wenn man über 55 Jahre alt sei und privat versichert war, nehme einen keine gesetzliche Kasse mehr. Es gebe eine "obligatorische Anschlussversicherung". Das heißt, die letzte Krankenkasse, bei der er war, sei offenbar gesetzlich verpflichtet, ihn wieder aufzunehmen. Sie habe einen Antrag gestellt, das sei jedoch noch in der Schwebe.