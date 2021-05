Überraschendes Duett Ramon Roselly singt mit Sterne-Koch Nelson Müller

Ende Juni veröffentlicht Ramon Roselly sein neues Album "Lieblingsmomente" . Damit will er an den Erfolg seines ersten Albums "Herzenssache" anknüpfen. Mit seinem unverwechselbaren Sound landete er schließlich auf Anhieb auf Platz zwei der deutschen Albumcharts und sogar auf Platz eins in Österreich.

Auf "Herzenssache" hat Ramon Roselly alle Titel allein gesungen. Für seine neue Platte hat sich der 27-jährige Sänger nun aber prominente und vor allem überraschende Unterstützung geholt. Einen Titel singt er nämlich zusammen mit dem TV-Koch Nelson Müller . "Du bist alles, was ich will" heißt der gemeinsame Song.

Das Duett ist aber nur auf den ersten Blick ungewohnt, denn Nelson Müller ist nicht nur ein außergewöhnlich guter Koch, sondern auch ein toller Sänger. Der 42-jährige Koch hat sein musikalisches Talent schon in einigen TV-Shows unter Beweis gestellt und das ein oder andere Ständchen auf der Gitarre präsentiert. Zuletzt begeisterte er viele Zuschauer mit seiner Teilnahme an der Show "The Masked Singer". Die größte Bekanntheit erlangte Nelson Müller jedoch als TV-Koch in verschiedenen Fernsehsendungen. Außerdem hält er seit einigen Jahren einen Michelin-Stern mit seinem Restaurant "Schote" im nordrhein-westfälischen Essen.