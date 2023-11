Moderatorin Anna Dushime hat zur Pilotfolge ihres neuen Talk-Formates "Der letzte Drink" Schlagerlegende Roberto Blanco in eine gemütlichen Berliner Bar eingeladen. Die Expertin für Geschlechter- und Generationsfragen hat Roberto Blancos Autobiografie "Von der Seele" , erschienen 2017, gelesen. Sie habe mitgezählt, so Anna. Roberto habe offenbar ein sehr erfülltes Leben mit vielen Bekanntschaften gehabt. Schließlich fragt sie direkt: "Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen?"

Bildrechte: dpa

Roberto Blanco bezeichnet sich in dem Talk als "Kavalier der alten Schule". Doch, wenn er einer Frau die Tür öffne, dann würden die meisten erstaunt reagieren und sagen: "Oh, ein Kavalier!". Er finde die Gleichberechtigung der Frau ok, aber, man müsse aufpassen, was man sage. Wenn es soweit sei, dass man Angst habe, angezeigt zu werden, weil man einer Frau Komplimente mache, dann halte er sich lieber zurück. Er wolle keine Probleme haben. Außerdem sei er mit seiner Frau Luzandra sehr glücklich.