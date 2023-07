In meinem zweiten Leben habe ich immer das Gefühl, ich hab alles erreicht und überstanden, was soll mir passieren?

Roland Kaisers zweites Leben: Im Jahr 2000 erkrankt Roland Kaiser an der chronischen Lungenkrankheit COPD. Er arrangiert sich, so gut es geht, mit der Erkrankung, doch es geht ihm immer schlechter. Am 23. Januar 2010 bricht er in Dortmund mit den Worten "Ich kann nicht mehr ..." ein Konzert ab. Etwa einen Monat später liegt er auf dem OP-Tisch, bekommt eine neue Lunge. Bis Ende Oktober 2010 zieht sich Roland Kaiser aus der Öffentlichkeit zurück, dann kommt er wieder auf die Bühne.

Roland Kaiser bei einem Auftritt 1981, damals ahnte er wohl kaum, dass er 42 Jahre später noch immer Arenen füllt. Bildrechte: imago images/United Archives

In diesem Jahr feiert der "Santa Maria"-Interpret sein 50. Bühnenjubiläum. Dafür schenkt er seinen Fans fünf, natürlich ausverkaufte, Kaisermania-Konzerte am Dresdner Elbufer. Auftakt ist am 28. Juli, das Konzert am 5. August können alle, die keine Tickets bekommen haben, im Fernsehen schauen, der MDR überträgt live, Abschiedskonzert in der Elbemetropole ist dann am 6. August.