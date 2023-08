Zwar ist Ronald Keiler der bürgerliche Name von Roland Kaiser, aber die meisten Menschen kennen den gebürtigen Berliner natürlich vor allem mit seinem Künstlernamen. Vor über 20 Jahren fiel Konzertveranstalter Dieter Semmelmann auf, dass bei den Konzerten von Roland Kaiser in Dresden immer eine besonders ausgelassene Stimmung herrschte. Das Publikum erinnerte ihn an die euphorischen Fans der Beatles. In Anlehnung an die „Beatlemania“ nannte er die Konzerte fortan Kaisermania.