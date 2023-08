Kaisermania 2023: Alle Songtexte zum Mitsingen

ABER BITTE MIT SAHNE



Sie treffen sich täglich um viertel nach drei

Ohhoho ohhoh

Am Stammtisch im Eck in der Konditorei

Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet

Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Baiser

Auf Früchteeis, Ananas, Kirsch und Banane

Aber bitte mit Sahne



Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich

Ohhoho ohhoh

Noch Buttercremetorte und Bienenstich

Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein

Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein

Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane

Aber bitte mit Sahne



Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt

Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt

Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte

Mit Sacher- und Linzer- und Marzipantorte

Hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne

Aber bitte mit Sahne



Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei

Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei

Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten

Und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten

Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne

ohoho

Aber bitte mit Sahne



Noch ein Tässchen Kaffee?

Noch ein kleines Baiser?

Oder soll's vielleicht doch 'n Keks sein?



EIN EHRENWERTES HAUS



In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohlbekannt

Doch stell dir vor, was ich soeben unter unsrer Haustür fand

Es ist ein Brief von unsern Nachbarn, darin steht, wir müssen raus!

Sie meinen du und ich wir passen nicht, in dieses ehrenwerte Haus



Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind

Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt

Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun „Ziehen Sie hier aus!“

Hey, hey, hey

Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus



Es haben alle unterschrieben; schau dir mal die lange Liste an

Die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie für sich behalten kann

Und die vom Erdgeschoss, tagtäglich spioniert sie jeden aus

Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies' ehrenwerte Haus



Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst

Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist

Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus

Hey, hey, hey

Und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt, vor diesem ehrenwerten Haus



Der graue Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an

Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann

Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus

Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus



Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt' ich nicht länger aus

Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus



GRIECHISCHER WEIN



Es war schon dunkel

Als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging

Da war ein Wirtshaus

Aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien

Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein



Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar

Und aus der Jukebox erklang Musik

Die fremd und südlich war

Als man mich sah Stand einer auf und lud mich ein



Griechischer Wein

Ist so wie das Blut der Erde

Komm', schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde

Liegt es daran

dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen



Griechischer Wein

Und die altvertrauten Lieder

Schenk' nochmal ein

Denn ich fühl' die Sehnsucht

Wieder, in dieser Stadt

Werd' ich immer nur ein Fremder sein, und allein



Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind

Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind

Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah

Sie sagten sich immer wieder

Irgendwann geht es zurück

Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück

Und bald denkt keiner mehr daran

Wie es hier war



Griechischer Wein

Ist so wie das Blut der Erde

Komm', schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde

Liegt es daran

dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen



Griechischer Wein

Und die altvertrauten Lieder

Schenk' nochmal ein

Denn ich fühl' die Sehnsucht

Wieder, in dieser Stadt

Werd' ich immer nur ein Fremder sein, und allein



ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK



Und nach dem Abendessen sagte er

Lass mich noch eben Zigaretten holen gehen

Sie rief ihm nach nimm dir die Schlüssel mit

Ich werd' inzwischen nach der Kleinen sehen



Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus

Ins neon-helle Treppenhaus

Es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit

Und auf der Treppe dachte er

Wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär'

Ich müsste einfach gehen für alle Zeit

Für alle Zeit



Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii

Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei

Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen



Und als er draußen auf der Straße stand

Fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug

Den Pass, die Euroschecks und etwas Geld

Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug

Er könnt' ein Taxi nehmen dort am Eck

Oder Autostopp und einfach weg



Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach

Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien

Er dachte über seinen Aufbruch nach

Seinen Aufbruch nach



Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii

Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei

Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen



Dann steckte er die Zigaretten ein

Und ging wie selbstverständlich heim

Durchs Treppenhaus mit Bohnerwachs und Spießigkeit

Die Frau rief Mann, wo bleibst du bloß

Dalli Dalli geht gleich los

Sie fragte war was?

Nein, was soll schon sein



Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii

Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans

Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei

Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen