Roland Kaiser hat eine anstrengende Zeit hinter sich. Während seiner "Alles O.K.!"-Open Air Tour trat der 71-Jährige bei 33 Live-Konzerten auf und unterhielt mehr als 400.000 Zuschauer. Dazu begeisterte er bei der Kaisermania am Dresdner Elbufer in diesem Jahr an fünf ausverkauften Abenden seine Fans. Nun ist Zeit für Erholung, Zeit für sich und seine Frau Silvia.

Die Follower von Roland Kaiser sind begeistert, posten vor allem herzliche Grüße und wünschen den beiden eine erhollsame Zeit: "Wünsche dir Roland und deiner Frau, viel Zeit für euch beiden. Das habt Ihr Euch verdient." oder: "Ich wünsche Euch eine entspannte Zeit, ihr habt ein anstrengendes Jahr hinter euch.". Einige Fans entdecken auf einem der drei Fotos, dass Roland und Silvia doch nicht nur zu zweit am Meer sind, sie haben ihre kleine Fellnase dabei.

Roland Kaiser über seine Frau Silvia: "Sie ist die Liebe meines Lebens"

Roland Kaiser und seine Frau Silvia 1997. Bildrechte: dpa Roland Kaiser hat in seiner Autobiografie "Sonnenseite", die 2021 erschienen ist, über den Beginn der Liebe zu Silvia geschrieben. Kennengelernt hätten sich die zwei bereits 1984 bei einem seiner Konzerte in Münster. Sie habe neben der Bühne getanzt und ihn verzaubert. Der Sänger habe sie gemeinsam mit ihrer Schwester zu einem Drink eingeladen und sich in sie verliebt.

Als er herausfgefunden habe, dass Silvia erst 18 war, habe den damals 32-Jährigen ein ungutes Gefühl beschlichen, da sie viel zu jung für ihn gewesen sei. Der Kontakt zwischen ihnen sei jedoch bestehen geblieben. 1990 heiratete Roland Kaiser die Schauspielerin Anja Schlüte, noch während der Ehe begann er 1993 eine heimliche Affäre mit Silva. 1995 machte er die Beziehung zu Silvia öffentlich, es folgte die Scheidung von Anja Schlüte und 1996 heirateten Roland Kaiser und Silvia.

Ich liebe ihre Klugheit, Verlässlichkeit und Stärke - und die große Anziehungskraft, die sie bis heute in allen Bereichen besitzt. Roland Kaiser stern.de

Außerdem bedürfe es sehr viel Stärke, Liebe und Empathie, um so viele Jahre mit einem sehr kranken Menschen gemeinsam den steinigen Weg zu gehen und dabei auch noch zwei Kinder großzuziehen, so der Sänger.

Roland Kaiser litt zehn Jahre an der chronischen Lungenerkrankung COPD, bis er nicht mehr auftreten konnte. 2010 wurde ihm eine Spenderlunge implantieret. Nur ein Jahr später stand er wieder auf der Bühne. Immer an seiner Seite: seine Frau. Sein Rezept für die glückliche Beziehung zu seiner Silvia verriet der Sänger in einem Stern-Interview: