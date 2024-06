Bildrechte: IMAGO / Future Image

Band spendet alle Einnahmen der Seenotrettung "Retter in Not": Santiano setzen Seenotrettung ein Denkmal

13. Juni 2024, 14:02 Uhr

Die Männer von Santiano singen nicht nur Seemannslieder, sie sind Seemänner – und das aus tiefstem Herzen. Am 15. Juni veröffentlicht die Band unter dem Titel "Retter in Not" einen Song, der auf die Arbeit der Seenotrettung aufmerksam machen soll. Und: Alle Einnahmen aus der Veröffentlichung der Single gehen an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).