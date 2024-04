Die ausverkaufte Berliner Uber Arena war am Samstag, den 20. April, in maritimes Blau getaucht, Santiano beginnen ihr Tour-Konzert mit dem Song "Es klingt nach Freiheit". Nach nur zwei Minuten ist kein Ton mehr zu hören.

Zunächst brachen die Monitorwege zusammen. Da denkt jeder noch ganz kurz, das wäre nur bei ihm der Fall. Doch dann klappt der Song irgendwie auch 'draußen' zusammen und du schaust in fragende und ratlose Gesichter links und rechts. Und so langsam dämmert es jedem: Hier ist grad was viel Größeres passiert, als nur 'ne leere Batterie in irgendeinem Sender. BAMM!

Bildrechte: IMAGO/Marten Ronneburg

Auf den Videowalls ist der Schriftzug 'Stromausfall' zu lesen. Eine Durchsage macht Hoffnung, dass das Problem in einigen Minuten gelöst sein könnte. Doch dem war nicht so.



Wie Frontmann Björn Both nach dem Konzert auf Facebook wissen lässt, hat sich die Crew der Band dann selbst übertroffen. Das Problem sei hallenseitig gewesen, aber das habe man auch erst einmal feststellen müssen. Fehleranalyse und das Legen komplett neuer Leitungen im halbdunklen Bereich hinter der Bühne sei nicht etwas, das die Band täglich an der Backe habe. Genau genommen sei es das erste Mal gewesen, dass Santiano so etwas erlebt habe. Das Ganze habe sich über 30 Minuten hingezogen, dann habe die Band nochmal von vorn angefangen.