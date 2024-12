Seit zwei Jahren sind Sarah und Martin ein Paar. Das Boulevard-Magazin Brisant hatte einen Beitrag über Sarah gezeigt. Am Ende wurde gesagt, dass Sarah derzeit Single sei, da sie für die Liebe keine Zeit habe. Doch Martin Werner, der die Sendung geschaut hatte, fasste sich ein Herz und schrieb Sarah. Dann kam das erste Treffen und für Sarah war es Liebe auf den ersten Blick. Einige Monate später zog die Sängerin zu ihrem Liebsten nach Hamburg. Und in diesem Jahr macht Martin etwas, was er bisher für völlig überflüssig gehalten hat: Er schmückt das gemeinsame Zuhause weihnachtlich.

Meine Freundin hat mir einen Weihnachtssong geschrieben. Und deswegen versuche ich, das Zuhause so schön wie möglich zu machen, damit sie an Weihnachten genauso glücklich ist, wie ich.

Der Song "Mein Weihnachten bist du", der am 1.11. 2024 veröffentlicht wurde, ist bereits der zweite Titel, den Sarah für ihren Freund geschrieben hat. In ihrer Single "Verlieb mich" besingt die Musikerin, wie sie sich in ihn verliebt hat. In dem Video zum Song ist Martin Werner dann auch einer der Hauptdarsteller, neben Sarah.