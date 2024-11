An diesem Tag, so Julia, sei Otto geknickt gewesen, da er das nicht verstanden habe. Eigentlich sei die Kita liberal, manchmal würde es aber reichen, wenn ein einziges Kind etwas sagen würde. Sasha ergänzt, dass man als Eltern auf jeden Fall die Experimentierfreudigkeit seines Kindes unterstützen solle. "Wenn Du Lust hast, einen Rock anzuziehen oder Dir die Fingernägel zu bemalen, dann mach das doch einfach."

Sasha und Julia Röntgen veröffentlichen am 28. November den zweiten Teil ihres Kinderbuches "Toto und der Mann im Mond". Das Besondere daran: Es gibt nicht nur Geschichten zum Vorlesen, sondern Sasha hat zu jedem Kapitel einen Song geschrieben. Die Idee, etwas speziell für Kinder zu machen, kam dem Ehepaar während ihrer Tätigkeit für eine TV-Produktion: "Wir haben seit "The Voice Kids" gemerkt, wie viel Freude es macht, mit Kindern zu arbeiten. Weil die einen so abholen mit ihrem Freigeist und mit ihrer Happiness, dass wir uns schon damals überlegt haben, etwas mit Kindern zu machen, das wäre cool", so Julia in einem Gespräch mit den Deutschen Presse-Agentur.