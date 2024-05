Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

"Die Aufregung steigt!" Nach krankheitsbedingter Tour-Absage: Sasha startet wieder durch!

07. Mai 2024, 17:01 Uhr

Für Sänger Sasha (52) endete das Jahr 2023 bitter, denn aufgrund einer hartnäckigen Erkrankung musste er seine lang geplante "This is my time"-Tour einen Monat vor Beginn absagen. Doch seine Fans dürfen sich nun freuen, denn am 14. Mai geht’s endlich los und Sasha kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen, wie er auf Instagram verrät.