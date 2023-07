Sasha gelang im Jahr 1998 mit dem Titel "If You Believe" der nationale wie internationale Durchbruch als Sänger, nun scheint sich der 51-Jährige neben der Musik noch ein zweites Standbein geschaffen zu haben. Der Musiker und seine Frau Julia kamen eher zufällig auf die Idee, ein Kinderbuch für ihren vierjährigen Sohn Otto zu schreiben: