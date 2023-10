"Mir geht es gerade nicht so gut, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich darüber sprechen möchte. Aktuell teile ich mich nur meinen engsten Freunden und Familie mit“, schreibt die Künstlerin in ihrer Instagram-Story.

Bereits 2017 wurde die Sängerin, die zu dieser Zeit in Berlin wohnte, so heftig von einem Stalker verfolgt, dass sie wegen ihm Berlin verließ und in ihre Heimatstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt zurückkehrte. Ihr Verfolger hatte vor ihrer Wohnung aufgelauert, die Reifen ihres Autos zerstochen, immer wieder angerufen. Ihr jetziger Verlobter Tim Sandt, den sie 2017 kennenlernte, half der damals 26-Jährigen, sich von ihrer Angst zu befreien.