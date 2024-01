2024 darf Florian Silbereisen gleich mehrere Jubiläen feiern. Da wäre etwa sein 20-jähriges FESTE-Show-Jubiläum, denn im Februar 2004 präsentierte er die große Samstagabend-Sause zum ersten Mal. Doch in diesem Jahr werden auch die Feste-Shows selbst 30 Jahre alt. Diese und viele weitere Jubiläen wird Florian Silbereisen in einer ganz besonderen Eurovisions-Show im März in Leipzig präsentieren, kündigte er an.