Die Schlagerfreunde zwischen Magdeburg & München und Erfurt & Erlangen arbeiten eng zusammen - zumindest im Digitalradio. Seit Oktober 2017 senden die MDR SCHLAGERWELT und BAYERN PLUS täglich von 22:00 bis 06:00 Uhr ein gemeinsames Nachtprogramm mit viel Musik. Produziert wird das Programm in Erfurt, im LANDESFUNKHAUS THÜRINGEN.



Die Musikredaktionen von BAYERN PLUS und MDR SCHLAGERWELT haben dafür einen gemeinsamen Musikpool zusammengestellt. Neben den besten deutschen Schlagern aller Zeiten und aktuellen deutschen Hits sind darin auch internationale Schlager- und Instrumentaltitel enthalten. Ergänzt wird das Programm durch Nachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen jeweils zur vollen Stunde. Tagsüber gehen die beiden Radiowellen getrennte Wege und senden ihr gewohntes Programm.