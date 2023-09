Das ist noch mal glimpflich abgelaufen: Kerstin Ott erlebte in der Nacht vom 25. auf den 26. September 2023 eine Reifenpanne – und das mitten auf der Autobahn. In absoluter Finsternis wartete die 41-Jährige auf Hilfe durch den Pannendienst. Via Instagram teilte sie ihr Leid und ein Selfie mit ihren Fans: