Die Fans von Vanessa Mai wissen, dass die Baden-Württembergerin ein wahres Multitalent ist. Neben ihrer Musik und ihrer Tätigkeit als Moderatorin hat sie auch bereits erste Erfahrungen als Schauspielerin gesammelt. Im Jahr 2020 gab sie ihr an der Seite von Tatort-Star Axel Prahl ihr Filmdebüt in "Nur mit dir zusammen" und auch in der ARD-Vorabendserie "Mord im Norden" übernahm sie eine Rolle.

Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von ‚Sturm der Liebe‘ verbringen zu dürfen. Vanessa Mai ARD-Pressemitteilung

Antje Hagen, Vanessa Mai und Sepp Schauer spielen gemeinsam in "Sturm der Liebe". Bildrechte: ARD/Christof Arnold Am Montag, den 19. Juni 2023 wird die Musikerin nun ein drittes Mal in einer TV-Produktion zu sehen sein. In der 4055. Episode der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" spielt sich Vanessa Mai in einer Gastrolle selbst und besucht "Bichlheim", das fiktive Dorf in Oberbayern, in dem der Hauptteil der Serie stattfindet.

Neues Album und Live-Auftritte