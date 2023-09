Mehrmals konnte Moderator Florian Silbereisen den Briten in seinen großen Fernseh-Shows begrüßen. Zum letzten Mal war Roger Whittaker gemeinsam mit seiner Tochter Jessica 2012 in Florians Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu Gast. Im folgenden Jahr war der erfolgreiche Schlagersänger dann zum letzten Mal auf Tournee, danach zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. In seiner Instagram-Story gedenkt Florian Silbereisen seinem Weggefährten:

Ich bin sehr traurig. In Gedanken bin ich bei seiner lieben Frau Natalie und bei seiner Familie! Wir haben alle zusammen so viel erlebt. [...] Er war einer der Besten! Alles Liebe, Roger!

Patrick Lindner und Roger Whittaker beim Musikantenstadl 2007. Bildrechte: IMAGO / Manfred Siebinger

Auch Patrick Lindner nimmt via Instagram Abschied von seinem Kollegen: "Lieber Roger, ich möchte Dir nochmals großen Respekt aussprechen, Du hast Millionen Menschen mit Deiner Kunst begeistert. [...] Wir vergessen Dich nicht…."

Howard Carpendale schreibt: "Ein liebevoller Mensch und toller Künstler, der Millionen von Menschen berührt hat, ist von uns gegangen. RIP. Love and Respect to you, cheers Howard."

Ben Zucker erweist dem Verstobenen mit einem Foto und einem schwarzen Herzen seine Anteilnahme.