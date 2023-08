Schlagersänger Andreas Martin kämpft, wie J ürgen Drews und Schlagerproduzent Ralph Siegel , gegen die Polyneuropathie. Darüber hat jetzt in einem Radio-Interview der Sohn des 70-Jährigen, Sänger Alexander Martin gesprochen. Auf die Frage, wie es seinem Vater gehe, antwortete Alexander:

Alexander ergänzt: "Hier geht es um Nerven, die wieder zueinander finden müssen und das Ganze ist ein bisschen sehr aufwendig und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch." Auf die Frage, ob die Erkrankung eventuell mit dem Tod seiner Mutter, der Ehefrau von Andreas Martin, vor sechs Jahren zu tun habe, antwortete Alexander verneinend. "Meistens kommt die Erkrankung durch einen schleichenden Diabetes, Polyneuropathie kann dadurch auch schleichend entstehen und auf einmal platzt das wie eine Bombe. Und dann hat man Symptome, mit denen man niemals gerechnet hätte."

Bei einer Polyneuropathie sind mehrere Nerven des peripheren Nervensystems geschädigt. Dadurch können Reize nicht oder nur mehr eingeschränkt an das zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Symptome können u.a. gestörte Schmerzempfindungen, Muskelkrämpfe und -lähmungen und Schwindelanfälle sein. (Quelle: Gesundheit:GV.AT)

Andreas Martin 2016 bei einem Konzert. Bildrechte: imago images/Andreas Weihs

Im Sommer 2017 meldete Andreas Martin seine Ehefrau Juliane als vermisst, fünf Monate später wurde ihre Leiche gefunden. Untersuchungen ergaben, dass sich die 64-Jährige mit einer Überdosis Schlafmitteln das Leben genommen hatte. Nach Angaben von Alexander Martin hatte seine Mutter seit sechs Jahren unter extrem starken Schmerzen gelitten. Nach einer Entzündung im Mund seien zahlreiche Operationen im Kiefer und an den Zähnen gefolgt. Die starken Schmerzmittel hätten dazu Magenschmerzen ausgelöst, am Ende habe Juliane Martin keinen anderen Ausweg gesehen.



Schlagersänger Andreas Martin zog sich in seiner Trauer zurück, trat nicht mehr auf. Neuen Lebensmut fasste er schließlich, als im März 2018 sein Enkel geboren wurde.