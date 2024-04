Ich danke für eure Liebe. Ich bedanke mich dafür, dass ihr in meine Konzerte kommt. Geschenke brauche ich jedoch nicht. Ich habe alles, schenkt lieber Geld an Kinder!

Auf seiner Instagram-Seite erfährt man, wen er damit meint. Im Herbst war Semino in seiner argentinischen Heimat. Seine Fans hat er dabei mit auf die Reise genommen. Dabei kann man einen sehr glücklichen Semino Rossi sehen. Kurze Videos zeigen, dass er in Argentinien nicht nur Urlaub gemacht hat. Semino hat die Kinder besucht, die er mit seinem Engagement unterstützt. Mit seiner Hilfe konnte u.a. in Jasy Pora, einer Guarani (Eingeborenen)-Gemeinschaft im Norden Argentiniens, eine Schule eröffnet werden.