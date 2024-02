Er sei schon 41 Jahre alt gewesen als er diesen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen hatte, da ihm vorher niemand eine Chance gab. "Bei mir war es das erste Mal, dass ich im Fernsehen vor fünf oder sechs Millionen Zuschauern auf Deutsch gesungen habe. Ich habe den Text gelernt, zwei Wochen lang, damit ich nichts davon vergesse", erinnert sich der mittlerweile 61-Jährige. Die Aufregung vor dem Auftritt war riesig: "Ich habe gezittert, meine Hände und meine Beine haben gezittert", erzählt Semino.

"Keiner hätte mir geglaubt, dass ich in dieser großen Sendung war"

Kein Wunder, denn dieser Auftritt war der wohl wichtigste in seiner Karriere, mit ihm begann sein großer Erfolg in Deutschland. Vor 20 Jahren traf Semino auch das erste Mal auf all seine Schlagerkollegen und konnte sein Glück kaum fassen.

"Erst mal habe ich Fotos mit jedem gemacht. Mit Stefan Ross, Stefanie Hertel und mit Heino, mit allen wollte ich ein Foto, weil mir keiner geglaubt hätte, dass ich in dieser großen Sendung, gemeinsam mit den anderen Künstlern war. Ich wollte eine Bestätigung", erzählt er in Erinnerungen schwelgend. "Und das war ein wunderschöner Augenblick für mein Leben. Bis heute habe ich diese Sendung in Erinnerung."

"Ich sehe keine Konkurrenz. Die Sonne scheint für jeden von uns"

Heute ist Semino absoluter Profi und zittert nicht mehr, wenn es auf die Bühne geht. Nervös sei der sympathische Schlagerstar aber trotzdem noch vor seinen Auftritten. Allerdings finde er viel Rückhalt bei seinen Fans und Kollegen, denn er ist bei allen beliebt.

Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS Woran das liegt, fragt "Meine Schlagerwelt" nach. "Ich glaube, du musst sein, wie du bist. Die Leute akzeptieren mich so wie ich bin. Und ich akzeptiere die anderen Menschen, wie sie sind. Und es gibt keine Konkurrenz, ich sehe keine Konkurrenz. Die Sonne scheint für jeden von uns."

Seminos positive Einstellung färbt auf die Menschen in seinem Umfeld ab und er ist zu Recht ein wahrer Sympathieträger, dankbar und bescheiden: "Ich sehe, dass diese Menschen diesen glücklichen Augenblick haben, diese magischen Momente. Dass wir das große Glück haben, für sechs Millionen Zuschauer singen zu dürfen. Drei Minuten, das reicht für mich. Ich bedanke mich, ich brauche nicht mehr."

"Ich liebe, was ich mache, weil ich mache, was ich liebe"

Bildrechte: imago images/POP-EYE Und Semino macht seine Fans dieses Jahr wohl sehr glücklich und beschert ihnen viele magische Momente, denn: "Meine neue Single, mein neues Video und meine neue CD erscheinen wahrscheinlich im April oder Mai. Und ich glaube, wir werden uns dieses Jahr sicher oft sehen", verspricht er freudig.