Am 3. Juni stand André Rieu ausnahmsweise nicht auf der Konzertbühne, sondern vor Fernseh-Kameras. Der 74-Jährige drehte einen Gastauftritt in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Dabei spielt sich der Stargeiger selbst. Er kommt mit einem Blumenstrauß zum "Johannes Thal"-Klinikum und fragt Chefärztin Karin Patzelt (Marijam Agischewa) nach einer Patientin, die er besuchen will. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte der Musiker: "Ich freue mich richtig, dass ich hier drehen durfte." Und das hat auch einen Grund. Denn die TV-Serie, so Rieu, habe ihn und seine Frau Majorie gut durch die Pandemie gebracht.