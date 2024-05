Bildrechte: IMAGO / BSR Agency

Bevor die junge Sängerin die Bühne betritt, spricht Dirigent André Rieu über ein Familienmitglied der Sängerin. Ihr großer Bruder Enzo hatte bei ihm in Maastricht als ganz junger Geiger seinen allerersten Bühnenauftritt. Er sehe noch, so André Rieu, wie er da zwischen den Geigern gesessen habe, ganz stolz. Inzwischen sei aus Enzo ein fantastischer Geier geworden. Auch seine kleine Schwester, Emma, sei sehr musikalisch, habe eine wunderschöne Stimme. 2021 gewann sie die niederländischen Version von "The Voice Kids". Seit 2023 gehört sie zu den vielen Musikern, mit denen André Rieu auf Welt-Tournee ist. Und das, obwohl die 16-Jährige an einer unheilbaren Magenlähmung leidet, ihre Magenpumpe nur zwei Stunden am Tag ablegen kann. Doch Emma ist tapfer, möchte ihren Traum, Sängerin zu werden, unbedingt verwirklichen.