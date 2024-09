Zuvor war zum Ende der Sendung am 8. September im Ersten auf einer Leinwand ein Video gezeigt worden, auf dem viele Schlagersängerinnen und Sänger Stefan Mross zu seinem 20. Moderationsjahr von "Immer wieder sonntags" herzlich gratulieren. Ganz zum Schluss auch Florian Silbereisen. Dieser beendete seinen Glückwunsch mit: "Ich umarme dich ganz ganz fest aus der Ferne. Also irgendwie fühlt sich das komisch an. Stefan, was hältst du von einer richtigen Umarmung?" Dann stand Florian vor Stefan Mross, dieser kämpfte mit seinen Emotionen und sagte kurz "Du Sauhund!"