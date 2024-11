Erst im Sommer dieses Jahres hatte die Mutter von Stefan Mross an der Seite der Freundin des Moderators, Eva Luginger, im Publikum von "Immer wieder sonntags" gesessen und ihrem Sohn applaudiert.

Die 83-Jährige war bereits an Demenz erkrankt, konnte aber noch in ihrem Haus wohnen. Möglich war das, weil sich Stefans älterer Bruder Klaus (57) zusätzlich um sie kümmerte. In den letzten Monaten hat sich der Zustand der Mutter des Moderators jedoch so verschlechtert, dass er und sein Bruder eine schwere Entscheidung treffen mussten. In einem Gespräch mit "Das Neue Blatt" sagte der 49-Jährige, dass seine Mama in ein Pflegeheim umziehen musste.

Es gibt Situationen, in denen sie plötzlich nicht mehr weiß, wo sie ist. Das bricht mir jedes Mal das Herz. Stefan Mross Das Neue Blatt

Er und sein Bruder hätten deshalb entschieden, dass ihre Mutter in einem Pflegeheim in ihrer oberbayerischen Heimat betreut wird. Dort kümmere man sich rührend um sie, erklärt Stefan: "Wir wissen, dass sie in guten Händen ist, und das beruhigt uns alle."

