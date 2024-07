Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am 28. Juni hatte Stefanie Hertel gemeinsam mit Freunden und vielen Wegbegleitern ihren Vater mit einer Gedenkfeier gewürdigt. Unter den Gästen, die Eberhard Hertel die letzte Ehre erwiesen, waren Kinder, Enkel und Freunde, aber auch Künstlerkollegen und -kolleginnen wie Ute Freudenberg und Dagmar Frederic und viele Oelsnitzer. Auf einer großen Leinwand wurden Fotos und Videos aus der langen Karriere des Sängers gezeigt. Noch einmal erklang Eberhard Hertels Stimme. Stefanie Hertel bedankte sich bei den Gästen für ihr Kommen und dafür, dass sich "so viele in Liebe" an ihn erinnerten.